البزاز يدخل الفرح في شهر الخيرات الى بيوت أنهكها شظف العيش

2023/04/03 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت تتواصل‭ ‬المبادرات‭ ‬الانسانية‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬شهر‭ ‬الخير،‭ ‬وامس‭ ‬الاول‭ ‬أغاث‭ ‬البزّاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬عائلة‭ ‬بديع‭ (‬ابو‭ ‬يوسف‭) ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬اسرة‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬أطفال‭ ‬وزوجة‭ ‬ويسكنون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬تجاوز‭ ‬جدرانه‭ ‬من‭ ‬البلوك‭ ‬وسقفه‭ ‬جينكو،ويعمل‭ ‬ببيع‭ ‬الخضروات‭ […]

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