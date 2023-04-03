2023/04/03 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام القاسم المشترك لكل العراقيين حين يجتمعون في مقهى أو مكان عام أو على وليمة أو عند السفر أو في المنازل، هو كره السياسيين أشخاصاً وفعالاً، بالرغم من انّ الصحيح هو كره الفعل وليس الشخص.
وهذه ظاهرة يجب ان تدرس من المختصين بجدارة. السياسيون من طواقم الحُكم بكل العناوين والألوان والقياسات، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا نحب السياسيين؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهذه ظاهرة يجب ان تدرس من المختصين بجدارة. السياسيون من طواقم الحُكم بكل العناوين والألوان والقياسات، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا نحب السياسيين؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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