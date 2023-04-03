لماذا‭ ‬لا‭ ‬نحب‭ ‬السياسيين؟

2023/04/03 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ‭ ‬القاسم‭ ‬المشترك‭ ‬لكل‭ ‬العراقيين‭ ‬حين‭ ‬يجتمعون‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬وليمة‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬هو‭ ‬كره‭ ‬السياسيين‭ ‬أشخاصاً‭ ‬وفعالاً،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬الصحيح‭ ‬هو‭ ‬كره‭ ‬الفعل‭ ‬وليس‭ ‬الشخص‭.‬وهذه‭ ‬ظاهرة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تدرس‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بجدارة‭.‬ السياسيون‭ ‬من‭ ‬طواقم‭ ‬الحُكم‭ ‬بكل‭ ‬العناوين‭ ‬والألوان‭ ‬والقياسات،‭ […]

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