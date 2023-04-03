رسالة الى الرئيس.. أفي كل مرة نلجأ الى سعد البزاز؟

2023/04/03 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شقشقة‭ ‬هدرت‭ ..‬ولم‭ ‬تقرّ السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ المهندس‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬المحترم‭ ‬ تحية‭ ‬طيبة‭ ‬ بدءا‭ ‬،‭ ‬أقول‭ ‬بأني‭ ‬كأديب‭ ‬عراقيغاسل‭ ‬يدي‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث،‭ ‬منذ‭ ‬إحتلال‭ ‬العراق‭ ‬والى‭ ‬لحظة‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬الأسطر‭ ..‬ وفي‭ ‬داخلي‭ ‬بأنّ‭ ‬الأمريكان‭ ‬قد‭ ‬تقصّدوا‭ ‬استقدام‭ ‬من‭ ‬راهنوا‭ ‬عليه‭ ‬لإذلال‭ ‬الانسان‭ ‬العراقي،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحطيم‭ ‬كبريائه‭ ‬وكرامته‭ […]

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