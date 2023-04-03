وزير خارجية إيران يجري اتصالا بنظيره السعودي قبيل لقائهما في الأيام المقبلة

2023/04/03 | 01:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اتصالا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، قبيل لقائهما "في غضون الأيام المقبلة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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