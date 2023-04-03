2023/04/03 | 01:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو ائتلاف دولة القانون عباس...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: توقيت اجازة رئيس النواب مريبة..



والخنجر يحتاج الى انضاج ثقافته السياسية أولاً على المسلة.

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