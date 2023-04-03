2023/04/03 | 02:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط تقفز 5% وتتجاوز 85 دولارا للبرميل بعد خفض عدد من دول "أوبك +" للإنتاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/03 | 02:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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