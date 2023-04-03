العاهل الأردني لمقدسيين: “معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات”

2023/04/03 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد خلال استقباله في عمان وفدا مقدسيا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “نحن معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات التي أمامكم”، مؤكدا أن “واجب كل مسلم ردع التصعيد الإسرائيلي”.وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله أكد خلال لقائه […]

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