2023/04/03 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، الاثنين، سيطرتها على مبنى بلدية باخموت شرقي أوكرانيا، قائلة إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني"، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. "فاغنر" تعلن السيطرة على مبنى بلدية باخموت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا.. "فاغنر" تعلن السيطرة على مبنى بلدية باخموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).