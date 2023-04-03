سقوط أحد الطوابق في مول الأنبار الكبير

2023/04/03 | 03:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

أفاد مصدر آمني، الاثنين، بسقوط أحد الطوابق في مول الأنبار الكبير.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "أحد الطوابق في مول الانبار الكبير الواقع بشارع المستودع انهار في ساعة متأخرة من مساء الاحد".

وأضاف أن "عدد الضحايا لم يحدد لغاية الآن".

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