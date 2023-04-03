وزير الدفاع الإسرائيلي يزور الضفة الغربية: لن نسمح لإيران بإذائنا

2023/04/03 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته الأسبوع الماضي، زيارته للضفة الغربية المحتلة وحذر من التدخل الإيراني.

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