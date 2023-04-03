رئاسة مجلس النواب تحدد موعد القراءة الأولى لقانون الموازنة

2023/04/03 | 03:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال رئاسته جلسة اليوم : الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية

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