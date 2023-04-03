2023/04/03 | 03:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SpTZ3qKdW0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنغام تقشمر حمزة المحمداوي وتاخذ منه فلوس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنغام تقشمر حمزة المحمداوي وتاخذ منه فلوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).