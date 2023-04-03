تعرض صحفية بريطانية لمحاولة اغتصاب في لبنان.. والقوى الأمنية تتحرك

2023/04/03 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بخبر تعرض صحافية بريطانية لمحاولة اغتصاب في منطقة البيال في العاصمة اللبنانية أثناء ممارستها رياضة الركض، أعلنت القوى الأمنية اللبنانية توقيف المشتبه به بالاعتداء.

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