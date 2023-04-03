2023/04/03 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تعمق جراحات الديوانية ونوروز يتفوق على الصناعة بغداد- الزمان فاز فريق الشرطة بكرة القدم على فريق نادي الديوانية بثلاثة اهداف مقابل لاشيئ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز .وجاء هدف الشرطة عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة السادسة من الشوط الاول، وفي الدقيقة 66 أضاف محمد داود هدفاً ثانيا للشرطة ، وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تعمق جراحات الديوانية ونوروز يتفوق على الصناعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تعمق جراحات الديوانية ونوروز يتفوق على الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).