هل تكسر كلمة حصارا؟

2023/04/03 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لخمس سنوات كان عملي أن أذهب كل صباح إلى ثلاجة الموتى"، ‏هكذا تصف معين العبيدي المحامية اليمنية سنوات طويلة عاشتها ولا تزال تحت الحصار في مدينة تعز.

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