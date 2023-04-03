هدم سوق تاريخي في النجف يثير تساؤلات حول تراث المدينة

2023/04/03 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع حي الحويش التاريخي على محاذاة السور الجنوبي لمرقد الإمام علي في مدينة النجف العراقية، وفي أزقته يقع سوق للكتب يقال إن عمره يصل إلى 400 عام، لكن الأيام المقبلة ربما ستحمل معها نهاية الحي والسوق كما هو معروف الآن، بسبب أعمال توسعة للمرقد بدأت بالفعل بهدم عدد من البنايات القديمة المحيطة به.

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