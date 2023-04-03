للمرة الأول ىفي السعودية.. دوريات أمن نسائية لتنظيم موسم العمرة

2023/04/03 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولي في السعودية، شاركت دوريات الأمن بعناصرها النسائية في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان، وفقا لمقطع فيديو مصور لـ"الأمن العام".

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