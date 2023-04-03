السعودية توقف صاحب فيديو

2023/04/03 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية عن القبض على مواطن روج لمواد مخدرة وأسلحة عبر فيديو نشر على وسائل التواصل.

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