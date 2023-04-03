روسيا.. اعتقال مواطن أمريكي بسبب تصرف

2023/04/03 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُقل مواطن أجنبي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية نظرا لقيامه بتصرف "غير لائق" بحق طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن الخدمات الصحفية في وزارة الداخلية

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