صلاح: سنعود أكثر جوعا في الموسم المقبل

2023/04/03 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تدهور نتائج “الريدز” هذا الموسم، ستكون دافعا قويا لاستعادة مستواه في الموسم المقبل، والعودة لمنصات التتويج.وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة “ليفربول إيكو”، ردا على فشل “الريدز” في تحقيق أي بطولة هذا الموسم، باستثناء كأس الدرع الخيرية: “هذا سيجعلنا أكثر […]

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