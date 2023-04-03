أسعار النفط تقفز 7% بعد قرار أوبك+ بخفض طوعي للإنتاج



أسعار النفط تقفز 7% بعد قرار أوبك+ بخفض طوعي للإنتاج
2023/04/03 | 09:13 - المصدر: المورد نيوز
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