2023/04/03 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن استرداد اكثر من 11 مليار دينار خلال 6 أشهر المركز الخبري الوطني.

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