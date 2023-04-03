النزاهة: الحبس الشديد لمسؤول في مصرف الرافدين

2023/04/03 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكم يقضي بالحبس الشديد بحق أحد المسؤولين في مصرف الرافدين، جراء اقترافه مخالفات أضرت المال العام.وقالت الهيئة في بيان، تلقاه / المركز […]

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