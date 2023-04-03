"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لسعر برنت بعد خفض الإنتاج المفاجئ من أوبك+

2023/04/03 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رفع بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ من أوبك+ بشأن تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.

وقال محللو البنك في مذكرة، إن التوقعات لسعر خام برنت لديسمبر كانون الأول 2023 زادت خمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر كانون الأول 2024 ثلاثة دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

وجاء خفض توقعات الأسعار في الوقت الذي قلص فيه البنك توقعاته لإنتاج أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، 1.1 مليون برميل يوميا بنهاية 2023.

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