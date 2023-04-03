تقرير: الأميركيون يواجهون

2023/04/03 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن من الصعب شراء سيارة جديدة أو مستعملة في الولايات المتحدة الأميركية، كما هو الحال اليوم، على الرغم من تحسن مشكلات العرض والتضخم الذي بدأ في الاستقرار، حيث تسجل أسوأ الأوقات لشراء سيارة منذ عقود، وفقا لما ذكرته شبكة "سي أن أن"، الأحد.

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