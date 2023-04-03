زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شرقي روسيا

2023/04/03 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الإثنين، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب منطقة بالقرب من منطقة كامشاتكا شرقي روسيا.وذكر المركز أن الزلزال ضرب على عمق 100 كيلومتر.وقال […]

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