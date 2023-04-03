نائب جمهوري لـCNN: علينا فعل المزيد للحد من انتشار عنف الأسلحة

2023/04/03 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مايك تيرنر، رئيس لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات في الولايات المتحدة، إن على الكونغرس "بالتأكيد فعل المزيد للتدخل" والحد من انتشار عنف الأسلحة، وذلك في مقابلة له مع شبكة CNN.

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