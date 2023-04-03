2023/04/03 | 10:17 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ أبوابه مغلقة أمام السفير...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان: أبوابنا مغلقة أمام السفير الأميركي في انقرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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