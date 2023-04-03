إردوغان: أبوابنا مغلقة أمام السفير الأميركي في انقرة

2023/04/03 | 10:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ أبوابه مغلقة أمام السفير...

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