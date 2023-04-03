موظفو الجمارك يحذرون من انتزاع حوافزهم وجدل الصلاحيات يتصاعد مع المنافذ

2023/04/03 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف موظفون جمركيون الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء (23150 لسنة 2023) لتطوير برنامج التصاريح الجمركيَّة بأنها مثيرة للجدل وتستهدف انتزاع حوافزهم.فيما دعا مختصون في شؤون النزاهة الجمركية إلى التريث بتطبيق هذه الفقرة، وحذروا من وجود صراع خفي بين هيئة المنافذ والجمارك في ما يتعلق بموضوع الصلاحيات.وأعلن موظفو الجمارك رفضهم تداخل […]

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