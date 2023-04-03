2023/04/03 | 10:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك “كنا مستعدين لدفع أجور الطائرات و الصواريخ لتأمين الطريق لاهالي قرية كوجو للخروج من القرية و اخبرنا ابو بكر زيباري رئيس اركان الجيش العراقي انذاك و لكن الحكومة لم تتحرك لاجل انقاذ قرية كاملة” كشف مختار قرية كوجو و شيخ عشيرة المندكان و امر فوج شهداء كوجو ضمن هيئة الحشد الشعبي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة نايف جاسو يكشف تفاصيل بخصوص ابادة قرية كوجو) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة نايف جاسو يكشف تفاصيل بخصوص ابادة قرية كوجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).