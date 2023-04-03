2023/04/03 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهاً يخص الرسوم المستحصلة من تسجيل المركبات.وقال محافظ واسط محمد المياحي في تصريح صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن “الجميع يشكو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بتخصيص رسوم تسجيل العجلات لصيانة الطرق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتخصيص رسوم تسجيل العجلات لصيانة الطرق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتخصيص رسوم تسجيل العجلات لصيانة الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).