2023/04/03 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ابراهيم العبادي اذا قدر للاتفاق السعودي الايراني الموقع في الصين...

ظهرت المقالة المصالحة الايرانية -السعودية..



التحديات والفرص أولاً على المسلة.

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