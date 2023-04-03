تحّول بنيوي في طبيعة العلاقات الدولية: سياسة العراق نموذجاً

2023/04/03 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جواد الهنداوي ما المقصود بالتحوّل البنيوي في طبيعة العلاقات الدولية...

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