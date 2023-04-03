توضيح من المالية النيابية بخصوص سلم الرواتب ضمن موازنة 2023

2023/04/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المالية النيابية، اليوم

الاثنين، توضيحاً بشأن حيثيات “سلم

الرواتب” في موازنة 2023.

وذكر رئيس اللجنة المالية النيابية

عطوان العطواني، في بيان صحفي، أنه

“تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات

التو

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