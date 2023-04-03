9 دول عربية الأكثر استيرادا للسلاح

2023/04/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستورد

للسلاح، بينما تمكنت دولتين عربيتين من

اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة

للأسلحة، وفق أحدث تقرير لمعهد

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتضمن تقرير معهد ستوكهولهم، ال

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