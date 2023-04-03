2023/04/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الإدارة الأمريكية، فجر الإثنين،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأمريكية: تخفيضات "أوبك+" الأخيرة غير منطقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إن إعلان أعضاء في تحالف "أوبك+" عن خفض
طوعي في إنتاج النفط، هو أمر غير منطقي
في الوقت الراهن.
وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في
بيان، أن "التخفيضات المعلنة أخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأمريكية: تخفيضات "أوبك+" الأخيرة غير منطقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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