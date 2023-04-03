الإدارة الأمريكية: تخفيضات

2023/04/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإدارة الأمريكية، فجر الإثنين،

إن إعلان أعضاء في تحالف "أوبك+" عن خفض

طوعي في إنتاج النفط، هو أمر غير منطقي

في الوقت الراهن.

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في

بيان، أن "التخفيضات المعلنة أخي

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