عضو بالمالية النيابية: تمرير الموازنة يحتاج من شهر إلى 45 يوماً

2023/04/03 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الاثنين، أن لجنته ستجتمع اليوم بحضور وزير المالية طيف سامي لمناقشة بنود الموازنة بضمنها أسباب ارتفاعها إلى 200 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار للموازنة التشغيلية و50 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية وكيفية معالجة عجز الـ64 تريليون دينار.

وأضاف الكاظمي، أن "اللجنة جادة بالإسراع في إنجاز الموازنة بشكل دقيق، ولا بد من أن تكون هناك مراجعة حقيقية للموازنة وتقليل العجز سيكون من خلال اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات ومراجعة الأرقام وتخفيض بعض الأبواب والمناقلة من باب لآخر".

وذكر، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة 12.67 بالمئة والتي تقارب الـ16 تريليون دينار"، موضحا أنه "ستتم مراجعة ايرادات إقليم كردستان".

ولفت الكاظمي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "تمرير الموازنة يحتاج من شهر إلى 45 يوماً".

وبشأن تثبيت المتعاقدين، قال الكاظمي إن "تثبيت المتعاقدين أخذ بنظر الاعتبار في موازنة 2023 من خلال الدرجات الوظيفية التي استحدثت في وزارة المالية ومنها الـ280 ألف درجة وظيفية للمحاضرين والـ74 ألف درجة للشهادات العليا والأوائل وهكذا بالنسبة لعقود الكهرباء وأمانة بغداد والدوائر الأخرى ذات التمويل الذاتي".

وتابع الكاظمي، أن "رواتب الموظفين الذين بلغ عددهم ما يقرب من الـ4 ملايين موظف يصل ما يقرب من الـ58 تريليون دينار".

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