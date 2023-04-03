الدولار أقل من 1500 دينار في الأسواق المحلية

2023/04/03 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية لليوم الاثنين.بغدادالبيع: 149.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 148.250 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 149.500 دينار لكل 100 دولارالشراء: 148.500 دينار لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 150.000 دينار لكل 100 دولارالشراء: 149.000 دينار لكل 100 دولار

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