سياسي سني يفضح

2023/04/03 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد حذر عضو تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الاثنين، القوى السياسية من التناقضات التي يخلقها ما أسماه بـ"صبي السلطة".

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