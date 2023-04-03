تراجع أسعار الذهب بعد مفاجأة أوبك بخفض الإنتاج الطوعي

2023/04/03 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك+ بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي المقبل في شهر أيار.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.



كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1968.20 دولار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين لجاذبية الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن مقابل احتمالية استمرار زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول، ومن الواضح أن كفة المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة رجحت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7% إلى 1449.94 دولار.

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