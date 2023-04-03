انخفاض مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية

2023/04/03 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية، اليوم الاثنين، لتكون بإجمالي 216 مليون دولار.

وذكرت نافذة العملية في نشرة اليوم، وتابعتها (بغداد اليوم) أن "إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات، إعتمادات) بلغ 181,660,212مليون دولار".

فيما بلغ "اجمالي مبالغ البيع النقدي 34,900,000 مليون دولار، واجمالي المبيعات الكلية بلغ 216,560,212 مليون دولار".

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