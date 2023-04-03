غالانت: لن نسمح للايرانيين بإيذائنا

2023/04/03 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذر من التدخل الإيراني.

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