شاهد ما حدث لمنزل بعدما اصطدمت به سيارة بمنتصف الليل

2023/04/03 | 12:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترقت سيارة جدار منزل عائلة لوي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بمنتصف الليل، ودخلت إلى غرفة المعيشة حيث كان كلبهم نائمًا، ولم ينجُ الكلب بعد إصابته بجروح بليغة.

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