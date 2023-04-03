التجارة: نسبة تجهيز السلة الرمضانية وصلت لأكثر من 50% 

2023/04/03 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، استمرار تسليم السلة الغذائية الرمضانية للأسر حتى في أوقات المساء.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، إنه "تم إطلاق السلة الغذائية الرمضانية ووصلت نسبة التجهيز فيها إلى أكثر من خمسين بالمئة"، لافتاً إلى أن "الوزارة بدأت بتوزيع السلة بالمناطق النائية والفقيرة استناداً إلى تقييم وزارة التخطيط".

وأضاف، أن "لجان التجهيز والتوزيع في كل محافظات العراق مستمرة في تسليم السلة الغذائية للأسر حتى في أوقات المساء"، مشيراً إلى "تمديد أوقات تجهيز السلة الرمضانية إلى المواطنين، بهدف تجهيز المواطنين بالحصة الكاملة للسلة الرمضانية".

وأكد حنون في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الوزارة استكملت جميع المواد المقرة من قبل مجلس الوزراء ودعمها ضمن الحصة الرمضانية".

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