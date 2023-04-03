الدولار يرتفع مع عودة مخاوف التضخم بعد مفاجأة أوبك+

2023/04/03 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجل الدولار ارتفاعا الاثنين إثر عودة المخاوف بشأن التضخم بعد الإعلان المفاجئ من جانب كبار منتجي النفط خفض الإنتاج بصورة أكبر.

وجاء إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بعد بيانات أظهرت الجمعة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في فبراير شباط بعد ارتفاعه بصورة كبيرة في الشهر السابق، وأظهر التضخم بعض المؤشرات على التهدئة رغم أنه لا يزال مرتفعا.

وهبط اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0791 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0788 دولار، فيما تراجع الين الياباني 0.46 بالمئة إلى 133.41 للدولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2277 دولار بانخفاض 0.45 بالمئة.



وزاد الدولار 0.32 بالمئة مقابل الفرنك السويسري.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.078 بالمئة إلى 103.01، متجاوزا عتبة 103 للمرة الأولى في أسبوع.

وتسببت تخفيضات تحالف أوبك+ في قفزة لأسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة الاثنين.

وجاء الإعلان عن التخفيضات قبل اجتماع افتراضي للجنة الوزارية لأوبك+، التي تضم ممثلين عن السعودية وروسيا، والذي كان من المتوقع أن يجدد الالتزام بالتخفيضات البالغة مليوني برميل يوميا المعمول بها بالفعل حتى نهاية عام 2023.

وبدلا من ذلك، أعلن منتجو النفط أمس الأحد عن مزيد من التخفيضات للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد العملات المشفرة تراجعت عملة بتكوين في آخر تداول 2.43 بالمئة إلى 27703.00 دولار.



وهبطت عملة إيثريوم في أحدث تداول 2.27 بالمئة إلى 1776.40 دولار.

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