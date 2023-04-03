وزير الصحة يصادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل

2023/04/03 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، المصادقة على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي صادق على تعيين الوجبة الاولى من حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لعام 2017 للعمل في الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الوزارة كلا حسب اختصاصه".

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