بدء اجتماع وفد الإقليم والنفط الاتحادية مع الشركات النفطية

2023/04/03 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، ببدء الاجتماع الخاص بين الوفد الكردي ووفد وزارة النفط الاتحادية في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين.

وقال مراسلنا، إن الاجتماع بين وفد الإقليم والنفط الاتحادية قد بدأ قبل قليل لمناقشة قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط كردستان، ومناقشة استئنافه.

وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن بنود اتفاقية بعد وصول الوفد الفني الى اتفاق بشأن كيفية بيع النفط وايداع الاموال.

وأشار، إلى تشكيل لجنة من أربعة أعضاء بين أربيل وبغداد، اثنان منهما يتبعان لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، والعضوان الآخران من وزارة النفط العراقية.

وتشرف هذه اللجنة، بحسب مراسلنا، على تصدير نفط الإقليم وتسويقه، تحت سلطة كردستان، ووجوب فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي يكون خاصاً لعائدات نفط الإقليم، على أن يُحدَّد شخص واحد لسحب الأموال.

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