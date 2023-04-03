تحديد الأربعاء المقبل موعداً لفتح نظام الكودات للطلبة الأوائل وحملة الشهادات

2023/04/03 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، موعد فتح نظام الكودات للطلبة الأوائل وحملة الشهادات.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة الاتصالات، وزارة النفط، وزارة الثقافة، ديواني الوقف الشيعي والسني، يعلن المجلس عن اعادة فتح النظام الخاص بمنح الكودات، وتحديث البيانات الخاص بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا من المشمولين بقانوني 59، 67 لسنة 2017".

واضاف أنه "من أجل ذلم يتم تحقيق الاتي:

أولا: تحديث البيانات للمشمولين بالقانونين اعلاه، والذين يمتلكون كودات مسبقاً لكن لم يقوموا بتحديث بياناتهم.



وبذلك سوف يتمكن المشمولون من الدخول إلى النظام باستخدام الكودات المتوفرة لديهم لتحديث بياناتهم، وبعدها تقوم الجهة المعنية بالمصادقة على صحة البيانات.

مع التنويه انه (في حال ضياع معلومات الكودات يمكنهم مراجعة الجهة التي زودتهم بالمعلومات كالجامعات أو دائرة البعثات أو المعاهد للحصول على معلومات الكود).

ثانيا: منح الكودات للمشمولين بالقانونين المذكورين ممن لم يحصلوا سابقاً على كودات من المتخرجين أو الحاصلين على شهادتهم العليا حديثاً.

واشار الى أنه "سيقوم المجلس بإعلان الرابط الخاص بالتحديث وابتداءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5/4/2023 ويستمر لمدة 4 أسابيع"، مبيناً أن "هذه الخطوة ضرورية من أجل إرسال البيانات لغرض إجراء التقاطع الوظيفي من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان جهوزية المجلس في اية لحظة تطلق فيها التعيينات وفقا للقانون".

وتابع أن "المجلس سيقوم بإجراء تقاطع مع من تم تعينهم من قبله حالياً".

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