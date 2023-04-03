2023/04/03 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن قطاع الصناعات الكيماوئية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن...

ظهرت المقالة العراق يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للصناعات الكيميائية من الأردن أولاً على المسلة.

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