2023/04/03 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، المصادقة على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل.وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يصادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات والأوائل المركز الخبري الوطني.

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